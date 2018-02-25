Burak Yılmaz'dan hakem tepkisi ve Gomis mesajı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Burak Yılmaz, sarı kart görmesi ve cezalı duruma düşmesine tepki gösterirken, gol krallığı ve Gomis hakkında da konuştu.''Gol goldür, nasıl attığımın önemi yok. O top girsin de nasıl girerse girsin. Bugün bzie yakışmayan bir oyun oynuyoruz, sonra toparlıyoruz. sonra yeniden düşüyoruz. Sezon başından bu yana gelen bir oyunumuz var. Hatalarımızın farkındayız. Çalışarak bunları gidereceğiz.''''Buraya kazanmak için geldik, Alanyaspor'un da durumunu biliyoruz. Ama futbol bu, sahada babanı bile tanımayacaksın. Değerli yorumculara soruyorum, benim pozisyonum sarı kart mıydı? Hakeme bir şey söylemek istemiyorum, onlar da hata yapabilir ama hep bizim canımız yanıyor. Soruyorum benim pozisyonum sarı kart mı? Sosa'nun pozisyonu penaltı değil mi?''''Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. Gomis şimdi hem bireysel olarak hem takım olarak hedefe yürüyor. Eğer şampiyon olacaksa, gol kralı da o olsun. Ben defalarca gol kralı oldum. Bilen biliyor.''