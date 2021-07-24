Burak Yılmaz ve Gedson arasında dikkat çeken an!

Benfica ve Lille hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Burak Yılmaz ile Gedson Fernandes'in sohbeti gözlerden kaçmadı.

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Burak Yılmaz ve Gedson arasında dikkat çeken an!
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24 Temmuz 2021 10:18
Hazırlık maçında Benfica ile Lille karşıya geldi.

Portekiz ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılırken Benfica'da maça yedek başlayan Gedson Fernandes, ikinci yarıda oyuna girdi.

Maçın ardından Burak Yılmaz ve Gedson'un kısa süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmazken ne konuştukları merak konusu oldu.


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