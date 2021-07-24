Burak Yılmaz ve Gedson arasında dikkat çeken an!

Hazırlık maçında Benfica ile Lille karşıya geldi.
Portekiz ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılırken Benfica'da maça yedek başlayan Gedson Fernandes, ikinci yarıda oyuna girdi.
Maçın ardından Burak Yılmaz ve Gedson'un kısa süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmazken ne konuştukları merak konusu oldu.
Portekiz ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılırken Benfica'da maça yedek başlayan Gedson Fernandes, ikinci yarıda oyuna girdi.
Maçın ardından Burak Yılmaz ve Gedson'un kısa süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmazken ne konuştukları merak konusu oldu.