Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yollarını ayırdıkları sarı-kırmızılı kulübün efsane ismi Fatih Terim ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2022 14:47
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yollarını ayırdıkları sarı-kırmızılı kulübün efsane ismi Fatih Terim ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Basın toplantısında konuşan Burak Elmas, "Fatih Terim, benim ibrasızlığım için çalıştı." dedi.

Sözlerine devam eden Burak Elmas "Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Fatih hocayla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da." açıklamasını yaptı.

Burak Elmas ayrıca "Ayrılık sebebi bizim ideallerimizle, uygulama hızıyla, Galatasaray Spor Kulübü ve Florya iki ayrı kulüp olmuştu. Bunu birleştirmek zorundaydık." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ