Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yollarını ayırdıkları sarı-kırmızılı kulübün efsane ismi Fatih Terim ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.



Basın toplantısında konuşan Burak Elmas, "Fatih Terim, benim ibrasızlığım için çalıştı." dedi.



Sözlerine devam eden Burak Elmas "Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Fatih hocayla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da." açıklamasını yaptı.



Burak Elmas ayrıca "Ayrılık sebebi bizim ideallerimizle, uygulama hızıyla, Galatasaray Spor Kulübü ve Florya iki ayrı kulüp olmuştu. Bunu birleştirmek zorundaydık." ifadelerini kullandı.





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