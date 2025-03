Yarışseverlerin merakla beklediği EGE DERBİSi, 63. kez bugün İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 4 ve yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarının start alacağı yılın ilk G1 mücadelesi olan Ege Derbisi'nin 63'üncüsü büyük bir heyecana sahne olacak.



2100 metre mesafe kum pistte 63'üncüsü gerçekleştirilecek bu prestijli koşuya 2022 yılı galibi Oğlum Doruk ile en son kazananı Kayı Beyi'nin yanı sıra Gold Cash, Sword Master, Wardenclyffe, Can Efe, Dapper Man, Engintron, Patrick Wilding ve Before Or After isimli safkanlar kayıt oldu.



63. kez gerçekleştirilecek EGE DERBİSİ, 16.30'da başlayacak. Bu yarış 2025 yılının ilk Grup 1 mücadelesi olacak. Yarışı Sporx TJK TV izle bölümünden canlı olarak takip edebilirsiniz. EGE DERBİSİ'nin son 5 yılında kupaya uzanan safkanlar ise şu şekilde; 2020 - Long Runner (Gökhan Kocakaya), 2021 - Kuru Soğan (Özcan Yıldırım), 2022 - Oğlum Doruk (Özcan Yıldırım), 2023 - King Farrier (Mehmet Kaya), 2024 - Kayı Beyi (Akın Sözen)

🏆 YILIN İLK GRUP 1 MÜCADELESİ BAŞLIYOR!



🏆🏇4 ve yukarı İngiliz safkanları için G1 mücadelesi olan 63. Ege Derbisi Koşusu, 16 Mart Pazar günü saat 16.30'da İzmir Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.



❓Sizce 63. Ege Derbisi Koşusu'nu hangi safkan kazanır? pic.twitter.com/bjZQEikuyL



Sporx'in yenilenen at yarışı sayfalarının uzman ve sevilen yorumcusu Fenomen Tilki'nin koşu hakkındaki yorumu:

EGEDEYİZ, DERBİDEYİZ, SON DÜZLÜKTEYİZ. Bu yarışı ve at yarışı camiasına kült olan bu anlatımıyla spiker Tanzer Parlar'a sevgilerle....



DAPPER MAN - PATRICK WILDING

Kum pistte kolay kolay geçilemeyecek bir DAPPER MAN'in olduğu koşuya yorum bırakmak gerçekten zor. Fakat bu koşunun kazananından öte heyecanına dikkat çekmekte fayda var. İzmir Şirinyer Hipodromu, kupasız koşularda bile çoğu yarışseverin mesaisini bitirerek uğradığı, huzur bulduğu bir yer. İzmirliler ve İzmir doğumlu olanlar için EGE DERBİSİ, aslında bir nevi Gazi. Şirinyer Hipodromu'nun yine bambaşka bir atmosferde olacağı, bu atmosfer için tüm ekosistemdeki oyuncuların katkısı yadsınamaz. Her İzmirli yarışsever gibi tabi ki biz de bu koşuda macera arayacağız ve yarış hayatının ilk gününden beri gözlerinin yaşıyla koşma hevesinde olan bir isme dikkat çekeceğiz; PATRICK WILDING. Atın ismi hakkında ufak bir bilgi; Zagor, İtalyan çizgi roman dünyasının en ikonik kahramanlarından biri. Sergio Bonelli (Guido Nolitta takma adıyla) ve Gallieno Ferri tarafından 1961 yılında yaratıldı. Zagor'un gerçek adı Patrick Wilding. Yarışı oynattığımızda kendisi için çok çok bir yarış olacağının zaten farkındayız. Yine sürat yapmak isteyecek bir SWORD MASTER'ı da görüyoruz.

Kimseyi umursamadan artırarak gitmek isteyecek DAPPER MAN gerçeği var. Koşunun teknik analizinden ufak bahsetmek gerekirse; Aslında 9 Eylül Koşusu'nda bu koşunun bir provasını gördük ama bu sefer taktiklerin tamamen değiştiği bir yarış izleyebiliriz. DAPPER MAN'in viraj girişindeki baskısı için mutlaka rakipleri bir çözüm bulmaya çalışacaktır. Fakat ben bu yarışta çok farklı taktikle koşacak birkaç safkan bekliyorum; "Asla bir sonraki hamleni belli etme." WARDENCLYFFE 9 Eylül çarpışmasında içeride kaldığı için de DAPPERMAN ile lut'a giremedi, bunu da dikkate almak gerekiyor. Keza Aralık ayında koşulan Kubilay koşusunda da gördük ki bu mesafelerde 1000'leri 1.02.00'lerin altında gidecek her tempo yarışı bambaşka yere çekecektir. Hızlı bir tempo çok sürpriz bir son getirebilir. Yarışseverin bugün sığınağı DAPPER MAN olsa da biz kuponlarımızda güzel çocuk PATRICK WILDING'i de ekleyeceğiz. Her ne kadar ABD'den OĞLUM DORUK için gelecek olan bir Gökhan Kocakaya gerçeği olsa da WARDENCLYFFE ile birlikte bu ayak kapanacaktır. Son olarak PATRICK WILDING'in DAPPER MAN derecesine yakın bir dereceye çıkabildiğini fakat bu sert gruplardan etkilendiğini unutmamamız gerekiyor. Yine de sürprizin peşinde koşacağız.

Herkese bol şans, bahis bahane, atın bakışları şahane! At sevginiz hiç solmasın!"



Sabit ihtimalli ganyan sürpriz oyun önerisi: PATRICK WILDING (9)

İkili oyun önerisi (Sırasız): DAPPER MAN / PATRICK WILDING (7-9)

Çifte bahis oyun önerisi: DARK SUGAR / DAPPER MAN - PATRICK WILDING (2/7-9)



Öte yandan Sporx Yapay Zeka at yarışı tahmincilerimiz SpringMaster ve BeygirBooster'ın ise İzmir programı için bugün yarışsever için seçtikleri ve dikkat çektikleri; DARK SUGAR, NATUREL.



