2100 metre mesafe kum pistte 63'üncüsü gerçekleştirilecek bu prestijli koşuya 2022 yılı galibi Oğlum Doruk ile en son kazananı Kayı Beyi'nin yanı sıra Gold Cash, Sword Master, Wardenclyffe, Can Efe, Dapper Man, Engintron, Patrick Wilding ve Before Or After isimli safkanlar kayıt oldu.
63. kez gerçekleştirilecek EGE DERBİSİ, 16.30'da başlayacak. Bu yarış 2025 yılının ilk Grup 1 mücadelesi olacak. Yarışı Sporx TJK TV izle bölümünden canlı olarak takip edebilirsiniz. EGE DERBİSİ'nin son 5 yılında kupaya uzanan safkanlar ise şu şekilde; 2020 - Long Runner (Gökhan Kocakaya), 2021 - Kuru Soğan (Özcan Yıldırım), 2022 - Oğlum Doruk (Özcan Yıldırım), 2023 - King Farrier (Mehmet Kaya), 2024 - Kayı Beyi (Akın Sözen)
🏆 YILIN İLK GRUP 1 MÜCADELESİ BAŞLIYOR!
🏆🏇4 ve yukarı İngiliz safkanları için G1 mücadelesi olan 63. Ege Derbisi Koşusu, 16 Mart Pazar günü saat 16.30'da İzmir Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
❓Sizce 63. Ege Derbisi Koşusu'nu hangi safkan kazanır?… pic.twitter.com/bjZQEikuyL
— Hipodrom.com (@hipodromtr) March 14, 2025
DAPPER MAN - PATRICK WILDING
Sabit ihtimalli ganyan sürpriz oyun önerisi: PATRICK WILDING (9)
İkili oyun önerisi (Sırasız): DAPPER MAN / PATRICK WILDING (7-9)
Çifte bahis oyun önerisi: DARK SUGAR / DAPPER MAN - PATRICK WILDING (2/7-9)
Öte yandan Sporx Yapay Zeka at yarışı tahmincilerimiz SpringMaster ve BeygirBooster'ın ise İzmir programı için bugün yarışsever için seçtikleri ve dikkat çektikleri; DARK SUGAR, NATUREL.
🔴🏆 63. Ege Derbisi, 16 Mart Pazar günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda!
📣 ⌛️ Ege'deyiz, Derbideyiz…#HipodromcomEgede #AtYarışıBuradaOynanır pic.twitter.com/PIpNKHbyP2
— Hipodrom.com (@hipodromtr) March 10, 2025
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🔴💥Her gün geçerli yurt içi… pic.twitter.com/s1qcBKm7FN
— Hipodrom.com (@hipodromtr) March 12, 2025