Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Manchester United'da Bruno Fernandes, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Şampiyonlar Ligi'nde olmanın önemini vurgulayan Bruno Fernandes, gruptan çıkmak istediklerini belirtti.



"Avrupa'nın en iyi kulüplerinin arasında olmak istiyoruz." diyen Portekizli futbolcu, "Gruptan çıkamazsak bizim için hayal kırıklığı olur. Şu an için bunu düşünmüyorum, sadece Galatasaray maçına odaklanmış durumdayım. Gruptan çıkmanın tek yolu Galatasaray'ı yenmek ve son maça avantajlı olarak gitmek. Yoğun bir atmosfer olacak ve odak noktamız bu maçı kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.



Premier Lig'deki Everton maçında attığı golle dikkatleri üzerine çeken Alejandro Garnacho hakkında da konuşan Fernandes, "Garnacho çok özel bir yetenek. Everton'a attığı gibi bir gol atabilirse harika olur. Bu tip anlar bizim maçı kazanmamıza yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.





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