Brooklyn Nets yıldızı Mikal Bridges, kendisinin ve eski takım arkadaşı Cam Johnson'ın Kevin Durant için takaslanacağını önceden anladığını söyledi.



Suns ekibinin 2022 playofflarında Dallas Mavericks'e karşı mağlubiyeti, takımı yaz dönemi başlar başlamaz süperstar arayışına yöneltmiş ve Durant'in adı da bu arayışta geniş çapta geçmeye başlamıştı.



Takas yaz döneminde gerçekleşmese de, Bridges, LA Clippers yıldızı Paul George'un podcast'inde yaptığı açıklamada Phoenix'teki zamanının sona yaklaştığını önceden anladığını belirtti:



"Yaz döneminde KD, Phoenix'e gitmek istediğini söylemişti. Bu hep aklımın bir köşesindeydi çünkü salak değiliz. Gideceğimi anlamıştım, Cam Johnson da anlamıştı. (Devin) Booker gitmeyecekti. Deandre Ayton veya Chris Paul da gitmez diye düşünmüştüm. Bu yüzden sürekli Cam'e, 'KD gelmek üzere. Toparlanalım, ayrılıyoruz' diyordum."



Bridges ve Johnson ikilisi, tahmin ettikleri gibi Suns'ın yeni sahibi Mat Ishbia'nın Durant takasının sonuçlandırılması için baskı yapmasının ardından, Brooklyn'e doğru yola çıkmışlardı.



