Bravo Ersin Destanoğlu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Olimpik Lyon ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta bugünkü Olympique Lyon maçı öncesi yaşanan kaleci krizi çözüme kavuştu.
Sakatlığı nedeniyle zorlu deplasmanda oynaması şüpheli olan Siyah-Beyazlılar'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, ilk 11'de sahaya çıktı. Ersin, Mert Günok'un yokluğunda kaptan olarak görev aldı.
Teknik direktör van Bronckhorst maç öncesi, "Ersin Destanoğlu bugün (dün) maça çıkabilecek durumdaydı. Bu nedenle onu tercih ettik" sözlerini sarfetti. Karşılaşmanın hemen başında rakibi ile çarpışan Ersin Destanoğlu, kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Tedavisi saha içinde tamamlanan 23 yaşındaki kaleci, oyuna devam etti.
HATA YAPMADI
7. dakikada Ernest Nuamah kafayla vurdu kale önünde Ersin çıkardı. Ersin ilk yarıdaki performansıyla göz doldurdu. 63. dakikada Lyon'da Tessmann, ceza sahası yayının hemen gerisinden sol ayağının üstüyle kaleyi yokladı. Ersin bu pozisyonda hata yapmadı. 83. dakikada Ersin, itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi kazanılan galibiyetin mimarlarından oldu. Ligde Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan Galatasaray derbisinde de eldivenler Ersin Destanoğlu'nda olacak.
"GALATASARAY MAÇINA BAKACAĞIZ"
Mücadelenin ardından konuşan Ersin Destanoğlu, "Fransa'ya geldiğimizde üzücü bir haber aldık. Bunun bilinciyle maça çıktık. Ülkemizin yanındayız her zaman. Bir nebze bu galibiyet mutlu ettiyse çok mutlu oluruz. Lyon çok güçlü bir takım. 5-6 sene önce burada yaşanan maçı biliyoruz. Elimizden geleni yaptık. Oyuna giren çıkan herkes iyi mücadele etti. İlk 3 puanımızı aldık. Böyle devam edip Galatasaray maçına bakacağız" dedi.
Sakatlığı nedeniyle zorlu deplasmanda oynaması şüpheli olan Siyah-Beyazlılar'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, ilk 11'de sahaya çıktı. Ersin, Mert Günok'un yokluğunda kaptan olarak görev aldı.
Teknik direktör van Bronckhorst maç öncesi, "Ersin Destanoğlu bugün (dün) maça çıkabilecek durumdaydı. Bu nedenle onu tercih ettik" sözlerini sarfetti. Karşılaşmanın hemen başında rakibi ile çarpışan Ersin Destanoğlu, kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Tedavisi saha içinde tamamlanan 23 yaşındaki kaleci, oyuna devam etti.
HATA YAPMADI
7. dakikada Ernest Nuamah kafayla vurdu kale önünde Ersin çıkardı. Ersin ilk yarıdaki performansıyla göz doldurdu. 63. dakikada Lyon'da Tessmann, ceza sahası yayının hemen gerisinden sol ayağının üstüyle kaleyi yokladı. Ersin bu pozisyonda hata yapmadı. 83. dakikada Ersin, itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi kazanılan galibiyetin mimarlarından oldu. Ligde Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan Galatasaray derbisinde de eldivenler Ersin Destanoğlu'nda olacak.
"GALATASARAY MAÇINA BAKACAĞIZ"
Mücadelenin ardından konuşan Ersin Destanoğlu, "Fransa'ya geldiğimizde üzücü bir haber aldık. Bunun bilinciyle maça çıktık. Ülkemizin yanındayız her zaman. Bir nebze bu galibiyet mutlu ettiyse çok mutlu oluruz. Lyon çok güçlü bir takım. 5-6 sene önce burada yaşanan maçı biliyoruz. Elimizden geleni yaptık. Oyuna giren çıkan herkes iyi mücadele etti. İlk 3 puanımızı aldık. Böyle devam edip Galatasaray maçına bakacağız" dedi.