Bradley menajerini değiştirdi, serbest kalmayı düşünüyor

Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley'nin menajerini değiştirdiği ve şimdi oyuncu opsiyonunu reddedip serbest oyuncu piyasasına girip girmeme üzerine düşündüğü söylendi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Bradley, menajer Charles Briscoe ile sözleşme imzalamayı planlıyor.



Bradley'nin 2020-21 sezonu için 5 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu bulunuyor. Eğer bunu geri çevirirse, serbest bir oyuncu olacak.



Bradley, Orlando'da sezonun devamında yer almayan oyuncular arasında olsa da, Lakers ile 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmıştı ve şampiyonluk yüzüğünü de alacak.



