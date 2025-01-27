Bowling 2024-2025 Ferdi Kış Ligi Süper Lig ve 1'inci Lig Türkiye Şampiyonası Samsun'da düzenlendi. Düzenlenen maçlar sonucunda Bowling Süper Lig ve 1'inci Lig Türkiye Şampiyonları belli oldu.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Faaliyet Programında yer alan 2024-2025 Ferdi Kış Ligi Süper Lig ve 1'inci Lig Türkiye Şampiyonası 24-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Samsun'da düzenlendi. İlkadım Bowling Salonu'nda gerçekleşen maçlarda şampiyon sporcular kürsüye çıktı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bowling Teknik Kurul Başkanı Doç.Dr. Ümit Yıldırım ve Bowling Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hale Güngör verdi.
Dereceye giren sporcular şu şekildi; 1'inci Lig Kadınlarda: Birinci Aysel Evler - Rumeli Bowling SK, ikinci Gökçe Çınar - İstanbul Bowling SK, üçüncü Ayşe Kontaş - Boğaziçi Bowling SK. 1'inci Lig Erkeklerde: Birinci İlyas Atıfi - Akademi Bowling SK, ikinci Şener Zan - Gençlerbirliği SK, üçüncü Tuğrul Gündoğan - Genç Ankara SK. Süper Lig Kadınlarda: Birinci Naile Sancar - Rumeli Bowling SK, ikinci Hicran Erol - Boğaziçi Bowling SK ve üçüncü Ebru Özoğluuntur - Boğaziçi Bowling SK. Süper Lig Erkeklerde ise birinci Cemal Batu Pınar - Ankara Bowling K, ikinci Habib Doğan - Gençlerbirliği SK ve üçüncü de Bülent Yaşarsoy - Akademi Bowling SK.
Bowling Süper Lig ve 1'inci Lig Türkiye Şampiyonları belli oldu
Bowling'te, 2024-2025 Ferdi Kış Ligi Süper Lig ve 1'inci Lig Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonlar ödüllerine kavuştu.
Bowling 2024-2025 Ferdi Kış Ligi Süper Lig ve 1'inci Lig Türkiye Şampiyonası Samsun'da düzenlendi. Düzenlenen maçlar sonucunda Bowling Süper Lig ve 1'inci Lig Türkiye Şampiyonları belli oldu.
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