Boston, Philadelphia'yı uzatmalarda yıktı!

NBA Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçındakonuk etti.İlk periyotu 20-19 önde tamamlayan Philadelphia 76ers, devreye 51-48 önde girmeyi başardı.Üçüncü periyotta skor eşitlendi ve son çeyreğe 69-68'lik skorla girildi. Mücadelenin son anları ise nefes kesti. Philadelphia 76ers'ın son saniyelerde yaptığı top kaybıyla öne geçen Boston Celtics, son saniyede Marco Belinelli'nin basketine engel olamadı ve 89-89'luk skorla maç uzatmaya kaldı.Uzatmalarda ise Philadelphia 76ers'ın top kayıpları sürdü. Son hücumu Belinelli ile kaçıran Philadelphia 76ers, Boston Cetlics'e 101-98 mağlup oldu.Bu sonuçla birlikte seride 3-0 öne geçen Boston Celtics'te Jayson Tatum 24 sayı, 5 ribaund, 4 asistle oynadı. Jaylen Brown 18 sayı, 7 ribaund, 3 asist üretti.Philadelphia 76ers'ta Ersan İlyasova 14 sayı, 7 ribaund, 2 asistlik performans sergiledi. Joel Embiid 22 sayı, 19 ribaund ile double-double yaptı.