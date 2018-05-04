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Boston, Philadelphia'yı uzatmalarda yıktı!

NBA Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Boston Celtics deplasmanda Philadelphia 76ers'ı uzatmalarda 101-98 mağlup ederek seride skoru 3-0'a getirdi.

NBA Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i konuk etti.

İlk periyotu 20-19 önde tamamlayan Philadelphia 76ers, devreye 51-48 önde girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta skor eşitlendi ve son çeyreğe 69-68'lik skorla girildi. Mücadelenin son anları ise nefes kesti. Philadelphia 76ers'ın son saniyelerde yaptığı top kaybıyla öne geçen Boston Celtics, son saniyede Marco Belinelli'nin basketine engel olamadı ve 89-89'luk skorla maç uzatmaya kaldı.

Uzatmalarda ise Philadelphia 76ers'ın top kayıpları sürdü. Son hücumu Belinelli ile kaçıran Philadelphia 76ers, Boston Cetlics'e 101-98 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte seride 3-0 öne geçen Boston Celtics'te Jayson Tatum 24 sayı, 5 ribaund, 4 asistle oynadı. Jaylen Brown 18 sayı, 7 ribaund, 3 asist üretti.

Philadelphia 76ers'ta Ersan İlyasova 14 sayı, 7 ribaund, 2 asistlik performans sergiledi. Joel Embiid 22 sayı, 19 ribaund ile double-double yaptı.




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