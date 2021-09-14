Borussia Dortmund'da Beşiktaş maçı öncesi 6 eksik

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçına çıkıyor. Siyah-Beyazlı takım C Grubu ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'la karşılaşacak.
Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibininin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz yer almadı.
Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibininin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz yer almadı.