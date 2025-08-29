29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Bornova 1877, sağ bek transferini açıkladı

Bornova 1877, Tirek 2021 FK'dan 21 yaşındaki sağ bek Berke Kılıç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

29 Ağustos 2025 15:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bornova 1877, sağ bek transferini açıkladı




TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Bornova 1877, dış transferde Tire 2021 FK'dan 21 yaşındaki sağ bek Berke Kılıç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İzmir temsilcisinden yapılan yazılı açıklamada, "Altınordu altyapısında futbola başlayan oyuncumuz Eskişehirspor, Muş Spor, Arnavutköy, Anadolu Üniversitesi ve Tire 2021'de forma giydi. Berke Kılıç'a formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Genç savunmacı 3'üncü Lig'de 14 müsabakada görev yaparken, 2 kez de kupa maçına çıktı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
