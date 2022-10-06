Galatasaray'a sezon başında transfer edilen ve gösterdiği performansla 'Atom Karınca' lakabıyla anılmaya başlayan Lucas Torreira'yı elinden kaçıran Fiorentina bin pişman.



İtalyan ekibinin orta sahasında daha önce futbol oynamış yıldızlarından Borja Valero yeni yazdığı kitabının tanıtım toplantısında Torreira hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı.



Fiorentina'nın hücumda sorunları olduğunu, yenilen gollerden sadece savunmanın sorumlu olmadığını belirten Valero, orta sahada takımı toparlayacak bir oyuncu olmayışından yakındı. Bu anlamda Torreira'nın elden kaçırılmasına tepki gösteren Valero şöyle konuştu:



"GERİ DÖNMESİ İYİ OLURDU"



"Torreira! Serie A'daki hemen hemen tüm takımların ihtiyacı olan bir oyuncu. Herkes onun gibi oyuncuyu ister. Lucas sahada çok şey yapabilen birisiydi. Bir anlaşma zemini bulunmalıydı. Ancak bulunamadıysa da yerini dolduracak doğru bir transfer yapılmalıydı. Bu şekilde çözümsüz kalınması yanlış. Kulüp için önemli işler yapmış biri ve geri dönmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası bu konuda nasıl bir yol izleneceğine kulüp karar verir. Şahsen ben bu boşluğun doldurulmasının hiç kolay olmadığını görüyorum. Arnavutovic veya Milik gibi güvenli oyuncular bulunmalıydı. Torreira'nın ayrılmasını anlamak zor bir hikaye. Barak'a değil, Torreira'ya ihtiyaç vardı."



