21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
2-063'
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
1-1DA
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-190'
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
0-04'
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Bologna, Rowe için anlaşmaya vardı!

Bologna, Marsilya'da kadro dışı kalan Jonathan Rowe için 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

calendar 21 Ağustos 2025 19:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bologna, Rowe için anlaşmaya vardı!
Bologna, Marsilya'da kadro dışı kalan Jonathan Rowe'un transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Footmercato'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi bonuslarla birlikte 19.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde on pay karşılığında Marsilya ile anlaşmaya vardı.

İngiliz kanat, Adrien Rabiot ile ettiği kavga sonrası kadro dışı bırakılmıştı.

Geçtiğimiz sezon 30 maçta oynayan 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 4 asist kaydetti.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
