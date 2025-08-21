Bologna, Rowe için anlaşmaya vardı!

Bologna, Marsilya'da kadro dışı kalan Jonathan Rowe'un transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.



Footmercato'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi bonuslarla birlikte 19.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde on pay karşılığında Marsilya ile anlaşmaya vardı.



İngiliz kanat, Adrien Rabiot ile ettiği kavga sonrası kadro dışı bırakılmıştı.



Geçtiğimiz sezon 30 maçta oynayan 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 4 asist kaydetti.