Bogdan Bogdanovic bu gece siftah yapabilir!

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Sacramento Kings guardı Bogdan Bogdanovic'in, takımın durumu hakkında ihtiyatlı olmasına rağmen 2018-19 sezonu siftahını bu gece Toronto Raptors'a karşı yapabileceği söylendi.Bogdanovic, Eylül ayının sonlarına doğru bir diz ameliyatı geçirdiğinden beri kenarda oturuyordu. Nisan ayında hafif medial menisküs yırtığını onarmak için artroskopik cerrahi geçirmişti, ancak aynı dizini Sırbistan için bir Dünya Kupası elemesi maçında tekrar sakatladıktan sonra ikinci bir prosedür geçirmesi gerekiyordu.Ancak Kings koçu Dave Joerger'e göre, Bogdan'ın bu geceki Raptors karşılaşmasında bulunmasına dair bir karar verilecek.Bogdanovic, önceki sezonda Kings ile 11.8 sayı, 2.9 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı.