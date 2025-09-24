24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Bodrum Yarı Maratonu'na 23 ülkeden 2 bin 100 sporcu katılacak

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, 3-5 Ekim 2025 tarihleri arasında sekizinci kez Bodrum Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bodrum Yarı Maratonu'na 23 ülkeden 2 bin 100 sporcu katılacak
Bodrum Yarı Maratonu, 23 ülkeden 2 bin 100 koşucunun katılımıyla 3-5 Ekim tarihleri arasında 8'inci kez düzenlenecek.

Yarışmacılar, Bodrum'un eşsiz atmosferinde buluşarak farklı kültürlerden sporcularla aynı parkuru paylaşacak. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Kanada, İsviçre, Çin, İran, Avusturya, İrlanda, Japonya, KKTC, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Kazakistan, Brezilya, Polonya ve Belarus'tan atletler de yarışta yer alacak.

FESTİVAL ATMOSFERİNDE SPOR

Üç gün boyunca sadece bir yarış değil, aynı zamanda bir şehir festivali olacak Bodrum Yarı Maratonu; müzik, sosyal etkinlikler ve buluşmalarla tüm katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yarışçılar, Bodrum Kalesi'nden marinaya, beyaz evlerin süslediği dar sokaklardan sahil şeridine kadar kentin simgeleriyle iç içe parkurlarda koşacak.


3 PARKURDA HEYECAN

5 Ekim Pazar sabahı Bodrum Belediye Meydanı'ndan start alacak yarışta 21K, 10K ve 5K etapları koşulacak. Tarihi Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Kumbahçe Sahili gibi Bodrum'un simge noktalarından geçen güzergahlar, sporculara eşsiz manzaralar eşliğinde unutulmaz bir koşu deneyimi yaşatacak. 21K, 10K ve 5K parkurlarında genel klasmanda dereceye giren sporcular ödüllerini alacak. Ayrıca katılımcılar yaş kategorilerinde de mücadele etme fırsatı bulacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
