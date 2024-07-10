Bodrum FK'ya genç yıldız: Recai Efe Kaygusuz

Yeşil-beyazlılar, U19 Ligi'nde Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan genç orta saha Recai Efe Kaygusuz ile ilgileniyor

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK'ya genç yıldız: Recai Efe Kaygusuz
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10 Temmuz 2024 12:16
Transfer döneminde genç isimlere yönelen Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, yine potansiyelli bir ismin peşine düştü.

Yeşilbeyazlılar, U19 Ligi'nde Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Recai Efe Kaygusuz ile ilgileniyor. Ege ekibinin oyuncu izleme komitesinin radarına takılan oyuncu için bordo-mavili ekibe teklif iletileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon U19 takımı ile çıktığı 18 maçta 1 gol, 2 de asistle oynayan Efe, Karadeniz ekibinin U14, U16 ve U17 takımlarında da görev aldı.

Ege ekibine ayrıca menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe'den ayrılan Umut Nayir ve Serdar Dursun'un önerildiği öğrenilirken, transfer ihtimalinin oldukça zor olduğu gelen bilgiler arasında.

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