Bodrum FK'de transfer gündemi hareketli

Süper Lig'de mücadele edeceği sezon öncesi eksiklerini tamamlamak için kolları sıvayan Bodrum FK gözünü Trabzonspor'a çevirdi. Muğla ekibinin, Trabzonspor'un 25 yaşındaki sağ beki Serkan Asan'ın peşine düştüğü ifade edildi. Trabzonspor formasıyla 67 maça çıkan 1999 doğumlu futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Pendikspor'da geçirirken 24 karşılaşmada görev yaptı. Daha önce Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı listesine alan yeşil-beyazlılar, sağ bekte Üzeyir Ergün ile rekabet edecek deneyimli bir oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmayı planlıyor. Yeşil-beyazlılar geride kalan süreçte Altay'dan Enes Öğrüce, Levski Sofya'dan Zdravko Dimitrov ve Bursaspor'dan Yusuf Sertkaya'yı renklerine bağlarken; stoper Ondrej Celutska ve Kenan Özer ile sözleşme yenilemişti.



RAKİP KARAGÜMRÜK



Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, yeşil zeminde de hız kesmiyor. Bodrum FK'nın ilk hazırlık maçının tarihi belli olurken, 12 Temmuz'da 1. Lig'e yeni düşen Fatih Karagümrük ile Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in yeni temsilcisinin, yeni sezon başlayana kadar toplam 4 hazırlık karşılaşması yapmayı planladığı ifade edildi.



DİMİTROV İDDİALI



Son olarak forma giydiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da performansıyla dikkati çeken ve Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK'ye transfer edilen Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov, yeni sezonun başlamasını heyecanla bekliyor. Dimitrov, Süper Lig'in zorluk seviyesini bildiğini, bu düzeyde olmak için futbol oynadığını ve zorlukların üstesinden gelmek için çalıştığını dile getirerek iddialı açıklamalar yaptı. Dimitrov, "Süper Lig'deki ilk 5 takımdan biri olmak istiyoruz. Takım arkadaşlarıma sakatlıksız bir sezon diliyorum. Onların destekçisi olacağım bir sezon geçirmeyi umut ediyorum. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı ve sahiplendi. Süper Lig için hazırım, bu yüzden buradayım" dedi.



"SÜPER LİG'İ İSTİYORDUM"



Antrenmanlardaki hırsı ve yeni takım arkadaşlarıyla uyumu göze çarpan Zdravko Dimitrov, Türkiye kendi ülkem gibi, insanların çok güzel kalbi var. Süper Lig'de oynamak istiyordum. Bodrum da artık Süper Lig'de olduğu için buradayım" diye konuştu.





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