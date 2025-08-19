19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Bodrum FK'de ayrılık: Tunahan Akpınar

Bodrum FK, orta saha oyuncusu Tunahan Akpınar'ı kiralık olarak Çaykara Spor'a gönderdi.

Bodrum FK'de ayrılık: Tunahan Akpınar
TFF1'inci Lig'de ilk 2 maçından 1-1 beraberlikle ayrılan Bodrum Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Tunahan Akpınar'ı kiralık olarak Çaykara Spor'a gönderdi.

2023-2024 sezonunda Hacettepe'den Bodrum FK'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncu Ankaragücü altyapısından yetişti.

Altındağspor ve Kalecik FK takımlarında da oynayan Tunahan, yaşadığı sakatlık sonucu geçen sezon sahalardan uzak kalmıştı. Bodrum ekibi daha önce Haqi Osman'ı da Ankara Keçiörengücü'ne kiralık yollamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
