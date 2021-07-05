Bizim Çocuklar'ın yeni hocası belli oldu

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştıktan sonra Galtier ile yollarını ayıran Lille, Jocelyn Gourvennec ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Bizim Çocuklar'ın yeni hocası belli oldu
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05 Temmuz 2021 21:30
Lille, son olarak 2019'da Guingamp'ı çalıştıran 49 yaşındaki teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in göreve getirildiğini açıkladı.

Lille'in yaptığı açıklamada, "Sıkı çalışması, hırsı ve tutkusu ile tanınan bir teknik adamı tercih ettim. Lille'in değerlerini taşıyacak bir hocamız var" ifadeleri kullanıldı.

49 yaşındaki antrenör, 2008'de La Roche vendee'de teknik direktörlüğe başlamış ve ardından 7 yıl Guingamp'ta, 2 sezonda Bordeaux'ta çalıştıktan sonra 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev almamıştı.


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