Bir scout: "Paul George, hücumunuzun havasını kaçırabiliyor"

Bir NBA scout'ı, LA Clippers yıldızı Paul George'un bazen takımının hücumunun havasını kaçırdığını söyledi.



George, playofflarda Clippers ile gösterdiği başarısız performansından sonra, NBA hayranları tarafından birçok şakaya konu olmuştu. PG ve Clippers, geçtiğimiz sezonun playofflarında Denver Nuggets'a karşı 3-1 öndeyken, seriyi kaybetmişti.



Clippers'ın sezon için beklentilerini değerlendiren bir NBA scout'ı, George ile ilgili konuştu ve Sports Illustrated'dan Chris Mannix, scout'ın düşüncelerinin şu ifadeler olduğunu aktardı:



"Ben çok Paul George'cu bir adam sayılmam. Yetenekli bir oyuncu ve savunmasını severim. Ama çoğu zaman denediği çılgınca şutlarla hücumunuzun havasını kaçırıyor. Erkenden kullandığı ve çok kez dripling yapıp attığı şutlarla. Bu şutlar sizi öldürüyor. Pasörlüğü daha iyiye gitti ama ben ona yine de harika bir pasör demezdim. Muhtemelen hücumda iki numaralı seçenekken daha iyi olmasının sebebi de bu."



