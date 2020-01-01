Bir Reddit kullanıcısı, NBA sezon ödüllerininin sahiplerini tahmin etti!

Bir Reddit kullanıcısı, NBA sezon ödülleri yarışını takip etti ve ödülleri kazanması muhtemel oyuncuların bir listesini hesapladı.



NBA ödüllerinin kazananlarının çok yakında açıklanması bekleniyor olsa da, Reddit kullanıcısı texasalaskamontana'nın paylaşımına göre, ödüllerin sahiplerinin şimdiden kim olacağını biliyor olabiliriz.



Her yıl, seçmenler (medya üyesi olan) oy pusulalarını yayınladıkça, texasalaskamontana çeşitli sezon ödülleri için oyları izliyor.



MVP ödülü için, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis'in bariz kazanan olduğu görülürken (29 birincilik oyu), Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ise 3 adet birincilik oyu ile uzak ara ikinci gözüküyor:



"Bugüne kadar medya üyelerinden MVP için toplam 32 oy takip ettim. Resmi ödül oyu verdiklerini veya son iki yılda resmi ödül seçmeni olduklarını ve önceki sezon olduğu gibi, aynı olduklarını söylediklerinde, bir seçmen daha dahil edildi.



Bu sezon ödüller için toplam 100 oy olduğu varsayılıyor. Geçtiğimiz sezonlarda taraftar oyu ile 101 oluyordu, ancak bu yıl bir taraftar oyu belirtisi yoktu.



Oy izleyici, James Harden'ın üçüncü olacağını belirtirdi, ancak onu tamamen dışarıda bırakan bazı oy pusulaları da var. Harden üçüncü olmazsa, Luka Doncic veya Kawhi Leonard'ın bu yeri alması, olası görünüyor. "



GIANNIS, YILIN SAVUNMACISI DA OLABİLİR!



Giannis'in Yılın Savunmacısı ödülünü de kazanması bekleniyor. Lakers yıldızı Anthony Davis, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ve Miami Heat yıldızı Bam Adebayo da sonraki dört sıralamayı dolduruyor.



"Giannis bu ödülü alan kişi. 22 birincilik oyu izlendi."



MORANT, YILIN ÇAYLAĞI OLARAK GÖZÜKÜYOR



Memphis Grizzlies çaylağı Ja Morant, Yılın Çaylağı ödülünü kazanmak için büyük bir favori gibi görünüyor:



"Ja Morant bu ödülü tamamen oybirliğiyle alabilir. Grizzlies oyuncusu şu anda izlenen ilk sıra oylarının 26'sına sahip. Kendrick Nunn ise oylamada ikinci."



6. ADAM ÖDÜLÜ, HARRELL'A GİDEBİLİR





Yılın Altıncı Adamı ödülü için LA Clippers'tan Montrezl Harrell, iyi bir konumda. Oklahoma City Thunder guardı Dennis Schröder ve Lou Williams'tan en az 20 puan önde:



"Montrezl Harrell şu ana kadar 22 ilk sıra oyunun 15'ini aldı ve favori gibi gözüküyor."



EN BELİRSİZ SONUÇ, M.I.P.!



En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünde ise, New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram'ın performansına rağmen, şu ana kadar çetele, Ingram, Adebayo ve Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic arasında birinin olacağını gösteriyor:



"Nihayet, sonucu kesin olmayan bir ödül. Bu oy pusulaları herhangi bir yöne doğru eğilmiyor. 22 oy pusulası içinde, altı farklı oyuncu birincilik oyu alıyor. Oy takipçisi, toplam 43 puanda olan üç oyuncu gösteriyor:



Luka Doncic, 9 birincilik oyu



Bam Adebayo, 6 birincilik oyu



Brandon Ingram, 4 birincilik oyu"



ALL-NBA KADROLARI İÇİN YENİ OYLAMA BİÇİMİ!



All-NBA ilk takım kadrosunda, NBA kısa süre önce daha fazla seçmen esnekliği sağlama taleplerini mecbur kıldı, bu da hayranlar tarafından düşünülenden farklı görünebilir:



"Bu biraz zorlu. Çoğu zaman seçmenlerden üç tam All-NBA takımı almıyorsunuz ve elbette çok fazla değişken var.



Muhabirler yıllardır All-NBA oylamada daha fazla pozisyon esnekliği için yaygara çıkardılar. Bu yıl NBA buna yanıt verdi ve guardları forvet, forvetleri de guard olarak seçme imkanı sundu. LeBron, Kawhi, Luka, Jimmy Butler, Jayson Tatum ve Khris Middleton, guard ve forvet olarak seçilmeye uygun görünüyorlar.



Anthony Davis forvet ve pivot olarak seçilebiliyor ve pivot olarak çok sayıda ilk takım oyu alıyor."



Öngörülen kadro:



"LeBron James (Guard)



James Harden (Guard)



Giannis Antetokoumpo (Forvet)



Luka Doncic (Forvet)



Anthony Davis (Pivot)"



