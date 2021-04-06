Beyin sarsıntısına ek oyuncu değişikliği hakkı geliyor

Amerikan Futbol Ligi'nden (MLS) yapılan açıklamada önümüzdeki yıl beyin sarsıntısı gibi ciddi çarpışma ve kafa travmalarında ek oyuncu değiştirme hakkı uygulamasının pilot uygulaması yapılacak.



Yapılan açıklamada FIFA ve IFAB'ın onayladığı anlaşmaya göre kalan oyuncu değişikliği hakkı sayısına bakılmaksızın beyin sarsıntısı veya sarsıntı şüphesi bulunan oyuncular değiştirilebilecek. Ek yedek oyuncu değiştirme hakkı 2 kişi ile sınırlı olacak ve takımların oyuncu değiştirme hakları bittiğinde devreye girecek.



Kuralın tüm dünyada yürürlüğe girip girmeyeceği 20 ay sürecek pilot uygulama ile belli olacak. 2022 Mart ayında IBAB, yapacağı olağan toplantıda kuralın tüm dünyada uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.



