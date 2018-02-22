Beşiktaş'tan gönderme; 'Ova takımına yenilmedik'

QUARESMA'NIN FORMASINI ALDI Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 5-0 mağlup olduğu maçın ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Maç sonrası Bayern Münihli futbolcular Javi Martinez, Mats Hummels ve kaleci Sven Ulreich, Quaresma'nın formasını almak istediler. Portekizli futbolcu ise formasını, çok sayıda Türk arkadaşı olduğu bilinen Hummels'e verdi. 1 / 38 Bayern Münih - Beşiktaş maçından kareler

Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Beşiktaş'ta hüzün yaşanıyor. Herkes aynı şeyi söylüyor, "Keşke 11'e 11 oynasaydık"... Siyah-beyazlılar henüz 15. dakikada Vida'nın kırmızı kart görmesiyle kafa kafaya başladığı maçtan ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşma sonrasından Allian Arena'da Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Üye Berk Hacıgüzeller, Genel Koordinatör Levent Çifter ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi dertli dertli sohbet ediyordu.İstanbul'dan gelen Beşiktaşlı taraftarlar da ara sıra sohbete katılıyordu. O sırada Beşiktaş'ın mağlubiyetinin sosyal medyada alay konusu olduğu farkedildi.Ardından çok çarpıcı bir yorum gelince kısa süre de olsa yüzler bir anda güldü: "Biz en azından ova takımına (Vardar) yenilip elenmedik. Bayern Münih'e kaybettik..."Beşiktaş'ın üst üste yapacağı Fenerbahçe maçlarından önce duyulan bu sözler derbinin de ne kadar çekişmeli geçeceğini gösterir mahiyetteydi. Öte yandan pazar günü oynanacak ligdeki Fenerbahçe derbisine kadar Başkan Fikret Orman'ın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne sık sık giderek takıma moral vereceği öğrenildi. Başkan Orman'ın ayrıca bugün hakemler hakkında da bir açıklama yapması bekleniyor. Atiker Konyaspor maçının ardından, hakemlerle ilgili Münih dönüşü açıklama yapacağını söyleyen Orman "Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim de söyleyecek laflarımız var. Ben baktığım bütün açılara Beşiktaş açısından bakarım. Onunla alakalı söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim" demişti.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaşanan kötü gidiş sonrasında duruma el koydu. Başkan Orman, takımın teknik direkötür Şenol Güneş'ten, Konyaspor ve Bayern Münih maçlarındaki sonuçlar hakkında rapor istediği öğrenildi.Beşiktaş Kulübü'nün Divan Kurulunun 2018 Yılı 1. Olağan Toplantısı, 24 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Divan Kurulu, saat 10.30'dan itibaren Vodafone Park'taki Kuzey Alt (Yeni Açık Tribün) bölümünde yapılacak.Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarını üzen, ligde yaşadığı puan kayıpları sebebiyle 4. sırada bulunan Beşiktaş, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçını bir çıkış mücadelesi olarak görüyor. Bayern yenilgisi ve ligdeki istikrarsızlığı Fenerbahçe galibiyetiyle unutturmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılarıyla yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe'yi yenersek şampiyonluk yarışında psikolojik olarak üstünlüğü yakalama şansımız var. Eğer bunu başarırsak birkaç hafta içinde liderliğe yükseliriz" dediği öğrenildi.