Beşiktaş, Galatasaray'ın eski stoperi Koray Günter'i gündemine aldı.



Calciomercato adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediğini duyurdu.



Haberde deneyimli savunmacının 4 milyon euro'nun üzerindeki bir bonservis bedeliyle Siyah Beyazlılar'a transfer olabileceği belirtildi.



VERONA 2 MİLYON EURO ÖDEDİ



Ocak 2014'te Borussia Dortmund'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Koray Günter, Sarı Kırmızılılar'da dört buçuk yıl forma giydikten sonra bedelsiz olarak Genoa'ya gitmişti. Geçtiğimiz yaz da 2 milyon euro karşılığında Hellas Verona'ya transfer oldu.



VERONA SAVUNMASI İTALYA'DA BEŞİNCİ



Bu sezon 27 maçta 32 kez topu filelerinde gören Verona, Serie A'nın en az gol yiyen beşinci takımı olarak göze çarparken bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri de Koray olmuştu. Almanya doğumlu oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.



