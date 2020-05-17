Beşiktaş'ta yıldızlar geri sayımda

Beşiktaş'ta yurt dışından dönen yabancı futbolcuların 14 günlük karantina süreci bitmek üzere...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta yıldızlar geri sayımda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2020 10:28
Beşiktaş'ta ülkelerinden döndükten sonra karantinaya alınan yıldızlar, evlerien dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın 5 yabancı yıldızı, siyah-beyazlı yönetimden aldıkları iznin ardından ülkelerine dönmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasının ardından Türkiye'ye dönen; Adem Ljajic, Jeremain Lens, Kevin N'Koudou, Kevin-Prince Boateng ve Victor Ruiz, 5 Mayıs'tan itibaren İstanbul Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunuyor.

Pazartesi, 14 günlük karantina süreleri dolacak olan 5 oyuncu, eve dönmek için geri sayıma geçti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için