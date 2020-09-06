Beşiktaş'ta Oğuzhan, Hasic ve Larin alkış topladı!

Beşiktaş Yönetimi'nin Antalyaspor maçı sonrası durum değerlendirmesinde Oğuzhan, Hasic ve Larin'in performansının altı çizildi.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta Oğuzhan, Hasic ve Larin alkış topladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2020 09:27
Antalyaspor maçı sonrası durum değerlendirmesi yapan Beşiktaş Yönetimi'nin, Oğuzhan, Hasic ve Larin'in de, tıpkı Mensah, N'Sakala, Atakan ve Welinton gibi yeni transferler olduğu görüşünü taşıdığı öğrenildi.

Karşılaşma sonrasında kendi aralarında takımı analiz eden siyah - beyazlı idarecilerin "Oğuzhan, Larin ve Hasic çok iyi başladılar. Böyle üç oyuncuyu bonservisleriyle transfer etmeye kalksak maddi olarak mümkün olmazdı" dedikleri öğrenildi.

TRANSFER GARANTİSİ

Sivasspor karşısında bu üç oyuncunun bir hayli ön plana çıktıklarını düşünen yöneticilerin, "Böyle üstüne katarak devam ederlerse sanki yeni transferler yapmış gibi oluruz" dedikleri ortaya çıktı. Bu durumu daha önce Sergen Yalçın'a da anlatan Beşiktaş Yönetimi, yeni transferlerin de en kısa zamanda geleceği müjdesini verdi. Özellikle sağ bek ve forvet üzerinde duran yönetim, kanat ve orta saha transferlerini transferin son günlerine bırakmak istiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için