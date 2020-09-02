Beşiktaş'ta Montero sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta yeni transfer Montero, hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Montero sağlık kontrolünden geçti
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02 Eylül 2020 20:15
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Montero; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

İspanyol oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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