Beşiktaş'ta galibiyet yemini; 'Kazanacağız hocam'

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda.. Ligin ikinci yarısındaki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Şenol Güneş'in talebeleri, ezeli rakipleri F.Bahçe'yi mağlup ederek hem sarı-lacivertlilerle puan farkını eşitlemek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Hafta içinde Devler Ligi'nde Bayern Münih'le deplasmanda oynanan ve farklı mağlubiyetle sonuçlanan maçın artık geride kaldığını belirten siyah-beyazlı oyuncular, F.Bahçe derbisinde mutlak galibiyet hedefliyor.Güneş'in talebeleri, "Bayern maçı bitti- gitti, Devler Ligi'ni unuttuk. Şimdi önemli olan Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olma hedefimize ulaşmak." ifadesini kullandılar.Siyah-Beyazlılar , Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 10 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 37 maçta ise 30 galibiyet, 7 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.Beşiktaş le F.Bahçe 94 yılda oynadıkları toplam 344 maçtan 25'ini şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe 9 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe'nin 24 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi.Kalite Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'nin özelliği ise daha çok mücadele etmesi. Ancak sarı-lacivertli takımın, Beşiktaş karşısında 90 dakika boyunca dayanacak enerjisi yok. Kanarya hep koşmalı, durduğu anda düşer. Kara Kartal tarafından bakarsak "Kaliteliyiz" diyerek bekleyecek halleri yok, onlar da en az rakip Fenerbahçe kadar koşmak durumundalar. Yani Gary Medel-Atiba Hutchinson orta sahası Beşiktaş'a bu karşılaşmayı kazandırır. Fenerbahçe ise öncelikle beraberliğe oynayacaktır. Orta saha oyuncularının performansı maçın sonucunda çok etkili olacak şüphesiz.