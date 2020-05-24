Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e şans doğdu

Beşiktaş'ta sakatlığı atlatan Dorukhan Toköz, takımla birlikte çalışmalara katılırken, genç oyuncuyla ilgili alınan karar ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e şans doğdu
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24 Mayıs 2020 11:22
Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yeniden başlangıç için geri sayıma geçilirken, Beşiktaş'ta da sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz takımla çalışmalara başladı.

Genç oyuncunun dönüşünün ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kalan 8 maçta sakatlığı tamamen geçen Dorukhan Toköz'e şans tanıma kararı aldı.

Başarılı hocanın idmanlarda Dorukhan'la bunun için özel olarak ilgilendiği ve genç ismi maçlara hazırladığı ortaya çıktı.

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