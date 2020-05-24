Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yeniden başlangıç için geri sayıma geçilirken, Beşiktaş'ta da sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz takımla çalışmalara başladı.Genç oyuncunun dönüşünün ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kalan 8 maçta sakatlığı tamamen geçen Dorukhan Toköz'e şans tanıma kararı aldı.Başarılı hocanın idmanlarda Dorukhan'la bunun için özel olarak ilgilendiği ve genç ismi maçlara hazırladığı ortaya çıktı.