Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yeniden başlangıç için geri sayıma geçilirken, Beşiktaş'ta da sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz takımla çalışmalara başladı.
Genç oyuncunun dönüşünün ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kalan 8 maçta sakatlığı tamamen geçen Dorukhan Toköz'e şans tanıma kararı aldı.
Başarılı hocanın idmanlarda Dorukhan'la bunun için özel olarak ilgilendiği ve genç ismi maçlara hazırladığı ortaya çıktı.
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Genç oyuncunun dönüşünün ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kalan 8 maçta sakatlığı tamamen geçen Dorukhan Toköz'e şans tanıma kararı aldı.
Başarılı hocanın idmanlarda Dorukhan'la bunun için özel olarak ilgilendiği ve genç ismi maçlara hazırladığı ortaya çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın