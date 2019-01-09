Beşiktaş'ın gözdesi Karsdorp ayrılık ateşini yaktı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Rick Karsdorp, Roma'dan ayrılmayı kafasına koydu.İtalyan ekibinde sezonun ilk yarısında sadece 3 maçta forma giyen Hollandalı sağ bekin transferi için Beşiktaş yönetiminin Roma ile temaslarını hızlandırdığı öğrenildi.Orman ve ekibinin listesinde talya Serie A'da Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski de bulunuyor. geçen sezon çapraz bağları yırtılan Hollandalı Karsdorp'un sıkıntılarını tam olarak atlamaması transferde düşündürüyor.