ORTA KALİTESİ YÜKSEK

YENİ DARİJO SRNA OLABİLİR

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bir golcü bir de sağ bek transfer etmek istiyor.Siyah-Beyazlılar'ın sağ bek için 1 numaralı adayı Hırvat Karlo Bartolec… Danimarka'nın FC Nordsjaelland takımında forma giyen 23 yaşındaki sağ bek için temaslara başlandı.Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bartolec için resmi teklif yapmaya hazırlanan transfer komitesinin, maksimum 2 milyon euroya imzayı attırabileceği öğrenildi.Gökhan Gönül'ün yaşının ilerlemesi, 35 yaşındaki Adriano'nun da sakatlık sorunları nedeniyle sağ bek bölgesine nokta transfer yapmayı hedefleyen Kartal, Bartolec transferi için Şenol Güneş'ten onay aldı."Top tekniği ve orta kalitesi yüksek" raporu verilen 1995 doğumlu sağ bek için yönetim cephesinde "Şenol Hoca'nın elinde 1. sınıf bir sağ beke dönüşür. Hem yatırımlık hem de ihtiyaç duyduğumuz bir transfer" görüşü hakim.Hırvat stoper Vida ve Club Brugge satılan Mitrovic ile aynı menajerlik şirketiyle çalışan Bartolec, Danimarka Ligi'nde bu sezon takımının tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.Ligde 12 maçın son 2'sinde gol atan Hırvat sağ bek, UEFA Avrupa Ligi'nde de maça çıktı. Hırvatistan'ın alt yaş milli takım kategorilerinde forma giymesine rağmen henüz A Milli olmayan Bertolec'in, Beşiktaş'ta Darijo Srna'ya dönüşebileceği konuşuluyor.