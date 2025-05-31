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Beşiktaş, Whitcomb'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, daha önce kısa süreliğine Galatasaray forması da giyen Avustralyalı oyun kurucu Samantha Whitcomb'u kadrosuna kattı.

calendar 31 Mayıs 2025 14:48
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş, Whitcomb'ı kadrosuna kattı
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Avustralyalı oyun kurucu Samantha Whitcomb ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Avustralyalı Samantha Whitcomb'ı kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Alman ekibi Chemcats Chemnitz ile başlayan Whitcomb, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.


Açıklamada, "Samantha Whitcomb'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

ABD'de 1988 yılında dünyaya gelen 1,78 metre boyundaki Whitcomb, 2011 yılında adım attığı profesyonel basketbol kariyerinde Almanya, Fransa, Slovakya, Avustralya ve ABD liglerinde boy gösterdi. 2021 yılında da Türkiye'de kısa süreliğine Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki oyun kurucu, bu sezonu Avustralya ligi ekiplerinden Bendigo'da geçirdi. Ligde 25 maça çıkan Whitcomb, 21 sayı, 6,6 ribaunt, 4,8 asist ortalamalarıyla oynadı. Samantha Whitcomb, sezonun devamında ve halihazırda WNBA ekiplerinden Phoenix Mercury ekibinin formasını giyiyor.

Avustralya Ulusal Ligi'nde 3 kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Whitcomb, aynı zamanda Avustralya Milli Takımı ile 26 maçta 12,5 sayı, 3,6 ribaunt, 4,8 asist ortalamalarıyla oynadı. Tecrübeli oyuncu, 2018 ve 2020 yıllarında Seattle Storm ile WNBA şampiyonluğu da yaşadı.

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