Beşiktaş, Weghorst ile anlaştı! Son karar bekleniyor

Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferi için beklemeye geçti. Siyah-beyazlar, Burnley'de forma giyen Wout Weghorst ile anlaştı.



A Spor'un haberine göre; Burnley ile Weghorst arasında yapılan kontratta, "takımın küme düşmesi halinde oyuncu ücretsiz olarak kiralık ayrılabilir" maddesi mevcut. Bu nedenle girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, Hollandalı futbolcu ile yıllık 2.7 milyon euro yıllık ücretten anlaşma sağlarken, transfer konusunda Hollandalı santforun son kararını beklemeye geçti.



29 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a transfer olma kararı verirse, siyah-beyazlılar Burnley'e herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.



AHMET NUR ÇEBİ: "ÇARŞAMBA GÜNÜ KARARINI İLETECEK"



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası transfer için konuşurken, Weghorst için, "Forvette ilk önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu son durumunu ve son kararını çarşamba günü bize iletecek. Wout Weghorst, Alexander Sörloth'tan önde. Milli takım maçından sonra ailesiyle oturacak ve karar verecek." ifadelerini kullanmıştı.





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