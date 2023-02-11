Beşiktaş'tan TFF'ye Hatayspor ve Gaziantep FK başvurusu!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde büyük kayıplar yaşayan ve şehirde büyük hasarlar alan Hatayspor ile Gaziantep FK, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu sezon ligden çekildiklerini iletti.



Mart ayı başında yeniden başlaması planlanan Süper Lig sezon sonuna kadar 17 takımla devam edecek. Ligden ise iki takım küme düşecek.



Beşiktaş, iki takımın ligden çekilmesiyle birlikte TFF'ye yazı gönderip Hatayspor ve Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı ve oynayacağı tüm maçların yok hükmünde sayılmasını talep etti.



Sözcü'nün haberine göre; TFF'ye gönderilen yazıda, "Söz konusu iki takımla oynanacak maçlar hakkındaki karar, takımların ligden çekileceği açıklamasına dayandırılacaksa ve bu ligden çekilme ile birlikte ligden düşürülme kararı alınmayacaksa, hükmen mağlubiyetin dayanağının hukuken ve fiilen bu olamayacağı açıkça ortadadır. Kulübümüzün ve camiamızın bu iki güzide takımımızın Süper Lig'de kalmaları yönündeki uygulamayı arzuladığını ve desteklediğini bir kez daha belirtiyoruz. Bu nedenle Gaziantep FK ve Hatayspor'un oynamış oldukları bütün maçların yok hükmünde sayılması talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Aksi yönde bir karar alınması durumunda haklarımızın ısrarla takipçisi olacağımızı arz ederiz" ifadelerine yer verdi.



AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilme kararı alan takımlarla ilgili konuştu.



Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, "1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, geçmiştekilerin de sayılmaması istiyoruz." dedi.



Çebi ayrıca, "Bazı kulüplerin işine geliyor bu, bazılarının gelmiyor. Nasıl çıkacağız altından bilmiyorum. Kimisi diyor ki bu saatten sonra oynanacak maçların hükmen oynanmasını istemiyor. Bana göre mantıklı olan tüm maçların hiç oynanmamış olması gerekiyor. Antep ile deplasmanda oynamış bir takım ile kendi evinde oynamış başka bir takımın sonuçlarının adil olabileceğini düşünür müsünüz? Bence hayır. Bu durumda biraz ayrışıyoruz. Yok hükmünde kabul edilmesi lazım. Hükmen mağlup edecekseniz bundan sonra düşer. Düşmesi de yanlış, acı var orada. Bazı takımların işine gelmiyor ama sineye çeksinler." ifadelerini kullandı.





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