Beşiktaş'tan Sivasspor'a karşı 3'te 3'lük zafer

Beşiktaş, bu sezon Sivasspor ile karşı karşıya geldiği tüm maçları kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Sivasspor'a karşı 3'te 3'lük zafer
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08 Şubat 2025 21:14
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Siyah beyazlılar'ın Yiğidolar'a karşı dikkat çeken bir istatistiği öne çıktı.

Sivasspor ile bu sezon üç kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, tüm maçları kazandı.

Öte yandan Beşiktaş, Sivas ile karşılaştığı 3 mücadelede de kalesini gole kapattı.

Beşiktaş 2-0 Sivasspor

Sivasspor 0-1 Beşiktaş (Türkiye Kupası)

Sivasspor 2-0 Beşiktaş 
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