Beşiktaş'tan Sivasspor'a karşı 3'te 3'lük zafer

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Siyah beyazlılar'ın Yiğidolar'a karşı dikkat çeken bir istatistiği öne çıktı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sivasspor ile bu sezon üç kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, tüm maçları kazandı.
Öte yandan Beşiktaş, Sivas ile karşılaştığı 3 mücadelede de kalesini gole kapattı.
Beşiktaş 2-0 Sivasspor
Sivasspor 0-1 Beşiktaş (Türkiye Kupası)
Sivasspor 2-0 Beşiktaş
Sivasspor ile bu sezon üç kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, tüm maçları kazandı.
Öte yandan Beşiktaş, Sivas ile karşılaştığı 3 mücadelede de kalesini gole kapattı.
Beşiktaş 2-0 Sivasspor
Sivasspor 0-1 Beşiktaş (Türkiye Kupası)
Sivasspor 2-0 Beşiktaş