Beşiktaş'tan Rangers'la Rıdvan pazarlığı

Sol bek mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde eski yıldızı Rıdvan Yılmaz da yer alıyor.
Siyah-Beyazlılar 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Rangers'la görüşmelerini sürdürüyor.
Kartal'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, İskoç ekibinin ise oyuncuyu bonservisiyle bırakmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.
BU SEZON RIDVAN
Bu sezon 20 maçta 1 asiste imza atan Rıdvan'ın kontratı 2027 yılında sona erecek.
Siyah-Beyazlılar 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Rangers'la görüşmelerini sürdürüyor.
Kartal'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, İskoç ekibinin ise oyuncuyu bonservisiyle bırakmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.
BU SEZON RIDVAN
Bu sezon 20 maçta 1 asiste imza atan Rıdvan'ın kontratı 2027 yılında sona erecek.