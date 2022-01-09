Beşiktaş'tan Ljajic ve N'Sakala açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemdeki isimleri açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Ljajic ve N'Sakala açıklaması
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09 Ocak 2022 23:03
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından takımdan ayrılması gündemde olan isimleri açıkladı.

"Adem Ljajic için Başakşehir iddiaları doğru mu?" sorusunu da yanıtlayan Emre Kocadağ "Şu an için gelen resmi bir teklif yok" yanıtını verdi.

Emre Kocadağ ayrıca "Adem Ljajic ve Fabrice N'Sakala ile yolları ayırmak için sene başından itibaren mücadelemizi yapıyoruz. Geçen sene de yaptık. İnşallah bu devre arası talipliler çıkarsa Beşiktaş'ın şartlarına uyan noktada olursa yolları ayırmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.


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