Beşiktaş'tan iki kupalı paylaşım

Sezonu şampiyon tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'tan paylaşım geldi.

Haber; AA
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Beşiktaş'tan iki kupalı paylaşım
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23 Mayıs 2021 16:29
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş, Twitter hesabından iki kupalı paylaşımda bulundu.

"Şampiyon sensin" etiketiyle yapılan paylaşımda teknik ekip ve oyuncularla iki kupanın yer aldığı görsel kullanılarak, "BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışanlarımız ile teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir arada" ifadelerine yer verildi.

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