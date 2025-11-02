Beşiktaş'tan hakem tepkisi!

Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaytaz, "Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar." dedi.
Sözlerine devam eden Kaytaz, "Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu." sözlerini sarf etti.
"TEDESCO'YU ATMADI"
Kaytaz, "Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler. Elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Oyuncularımıza teşekkürler. Düzelteceğiz inşallah." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, basın toplantısında "Beşiktaş taraftarı uzun zamandır Beşiktaş'ın 'siyah'ını yaşıyor. Bize inanmaya devam etsinler, Sergen Yalçın'a inanmaya devam etsinler. Biz o 'beyaz' günleri vaad ediyoruz." dedi.
Kaytaz, sözlerine, "Biz şampiyon olduğumuz dönemde, Abdullah Hoca'dan sonra takımı devraldık. Takımın topa sahip olma kültürü var. Bu kültür üzerine Sergen Hoca'nın 3. bölge ve ön alan baskısı oyunuyla biraz sancısız şekilde geçtik. Beşiktaş, 2-3 senedir geçiş oyunu için planlanmış yapıda. Bunu değiştirmek çok zorlanıyoruz. Beşiktaş'ın oyunu bu değil. Döndürmeye çalışıyoruz. Kasımpaşa maçında 4-1-4-1'e dönünce, Kasımpaşa'nın 1 pozisyonu vardı gol oldu. Bizim 4-5 tane altıpastan kaçan pozisyonumuz var. Oyuncularımıza biraz daha temas, kontak getirmeye çalışıyoruz. Bu maç aslında 25 dakika bu anlamda iyiydik." diye devam etti.
"GEREKSİZ KAOS!"
Murat Kaytaz, "Gereksiz kaoslar yaratılıyor. Fenerbahçeliler mi yapıyor yoksa rakipler mi yapıyor anlamıyorum. Sergen Hoca'nın sürekli bir oyuncuyla arası kötü diyorlar. Yok öyle bir şey. Sergen Hoca yıldızları yönetemiyor diyorlar. Konyaspor'da biz 10 hafta Samuel Eto'o ile çalıştık. Herkes Konyaspor küme düşecek dedi. Cehennemin içindeydik. Sivas'ta Cicinho ile iletişimini üst seviyede tuttu. Sergen Yalçın'ın şu ana kadar hiçbir futbolcuyla sürtüşmesi olmadı. Ancak bir kaosun içine çekilmeye çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.
SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI
Beşiktaşlı antrenör, "Sergen Hoca'yı size anlatayım. Dışarıdan göründüğü gibi değil. İş disiplini üst seviyede. Ekibindeki her profesyonele inanır, görüşlerine saygı duyar. Değişikliklerle ilgili hoca direktif verdi, biz başka seçenekler verdik. Bu şekilde değişiklik yaptık. Sergen Hoca sahaya girdi diye kırmızı kart gördü. Tedesco sahaya girdi, sarı kart gördü. Bu nasıl bir şey! Bu nasıl bir şey ya! Hakeme 'Sergen Hoca sahaya girdi kırmızı kart verdiniz. Tedesco da girdi, niye atmıyorsunuz' diyorum. 'Gördük sarı kart verdik' diyor. Kural Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye farklı mı! Kulübede iPad var. beIN Connect'in yayını. Bazı pozisyonların tekrarını gelmediğini ben önceki senelerde çok iyi tecrübe ettim. Kendimize taktik kamera kurdurdum, tepeden bana taktik kameradan görüntü geliyoruz. İzleyin, maç oynanırken ben hemen arkaya gidip taktik kameradan 5-6 saniye geriye alıp bütün pozisyonları izliyorum. Hakeme, hocaya bilgileri veriyorum. Biz savaşımızı sürdürüyoruz. Lütfen Beşiktaş taraftarı bizi desteklemeye devam etsin." diye konuştu.
Murat Kaytaz, "Sergen Yalçın, 15 sene Anadolu'da çalıştı. Her malzemeyle yemek pişirmeyi başardık. Biz hiçbir takımı düşürmedik. Beşiktaş şansımız doğdu, geldik. Elimizdeki kadroyla çalıştık, 3'üncü sırada bitirdik. Yeni sezona taktikler yaptık. Oyun sistemimize uygun oyuncular aldık. Başarılı olduk." açıklamasını yaptı.
Kaytaz, son olarak, "Konyaspor maçındaki istatistik değerlerden utanıyoruz ama o da bizim planımız. Bakın bunu unutmayın! Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın var. Sergen Yalçın'ın tasarladığı plan dahilinde Anadolu takımları top oynuyor. Bizim planımız. Onların planı değil." sözlerini kullandı.
