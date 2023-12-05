Beşiktaş'ta yönetim değişti; Güneş değişmedi

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi yönetiminde basketbol şube sorumlusu olan Umut Tahir Güneş'i görevinde tutma kararı aldı.
Umut Tahir Güneş, pazartesi günü yönetimin değişmesi üzerine veda etmişti. 21 saat sonra görevine geri döndü.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve EuroCup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona devam eden Beşiktaş Emlakjet Takımımızda Sayın Umut Tahir Güneş, yönetim kurulumuzun kararıyla Basketbol Şube Sorumlusu olarak atanmıştır."
Umut Tahir Güneş, pazartesi günü yönetimin değişmesi üzerine veda etmişti. 21 saat sonra görevine geri döndü.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve EuroCup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona devam eden Beşiktaş Emlakjet Takımımızda Sayın Umut Tahir Güneş, yönetim kurulumuzun kararıyla Basketbol Şube Sorumlusu olarak atanmıştır."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU