Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın alkışlanan performansı

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup edip, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Salih Uçan da gösterdiği performansla dikkat çekti. Karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Salih Uçan, Aboubakar'ın attığı golde de asisti yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.



İÇ SAHADAKİ İLK GOLÜ



Bu sezon daha önce iki kez gol sevinci yaşayan Salih Uçan, siyah-beyazlı taraftarlar önünde ilki yaşadı. Ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçı ve 20'nci haftada Kayseri deplasmanında gol atma başarısı gösteren 29 yaşındaki tecrübeli orta saha, taraftarı önünde ilk kez gol sevinci yaşadı.



MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ



Salih Uçan, takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ayrıca maçın da oyuncusu seçildi. 1 gol, 1 asistlik performans gösteren tecrübeli orta saha, takımının 3 maçlık galibiyet hasretini bitirmesinde başrol oynadı.

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