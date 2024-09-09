Beşiktaş'ta Onur Bulut'a zam!

Beşiktaş, sağ bek Onur Bulut'un sözleşmesinde iyileştirme yaparak 30 yaşındaki futbolcunun ücretini yüzde 50'ye yakın arttırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Onur Bulut'a zam!
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09 Eylül 2024 10:08
Trendyol Süper Lig takımlarından Beşiktaş, 30 yaşındaki sağ bek oyuncu Onur Bulut ile ilgili yeni bir karar aldı.

YÜZDE 50 ZAM

Kara Kartal, Onur Bulut'un sözleşmesinde iyileştirme yaparak, ücretini yüzde 50'ye yakın arttırdı.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Onur Bulut'un sözleşmesi ise 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.



BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kayserispor'dan transfer Bulut siyah beyazlı takım ile çıktığı 53 karşılaşmada 1 gol ve 4 asist kaydetti. 

 

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