Beşiktaş'ta Onur Bulut'a zam!

Trendyol Süper Lig takımlarından Beşiktaş, 30 yaşındaki sağ bek oyuncu Onur Bulut ile ilgili yeni bir karar aldı.
YÜZDE 50 ZAM
Kara Kartal, Onur Bulut'un sözleşmesinde iyileştirme yaparak, ücretini yüzde 50'ye yakın arttırdı.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Onur Bulut'un sözleşmesi ise 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kayserispor'dan transfer Bulut siyah beyazlı takım ile çıktığı 53 karşılaşmada 1 gol ve 4 asist kaydetti.
YÜZDE 50 ZAM
Kara Kartal, Onur Bulut'un sözleşmesinde iyileştirme yaparak, ücretini yüzde 50'ye yakın arttırdı.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Onur Bulut'un sözleşmesi ise 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kayserispor'dan transfer Bulut siyah beyazlı takım ile çıktığı 53 karşılaşmada 1 gol ve 4 asist kaydetti.