Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de verilen devre arasında ilgilendiği Mustafa Eskihellaç'ın, alacaklarına karşılık Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshetmek üzere olduğu öğrenildi.



DEVRE ARASI 3 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ



Süper Lig'de küme düşme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, devre arasında 24 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. Siyah-Beyazlı yönetim, gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Mustafa'nın Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasıyla birlikte görüşmelere hız verilecek.



28 MAÇ, 3 GOL, 3 ASİST



24 yaşındaki Mustafa Eskihellaç, bu sezon Malatyaspor'da ligde ve kupada oynadığı 28 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



Transfermarkt verilerine göre Mustafa'nın piyasa değeri 1.1 milyon euro. Genç yıldız, 4 kere de U 20 Milli Takımımızda forma giydi.



