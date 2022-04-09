Beşiktaş'ta Mustafa Eskihellaç sürprizi

Beşiktaş'ın ilgilendiği Mustafa Eskihellaç, alacaklarına karşılık Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshetmek üzere. Siyah-Beyazlı yönetim, gelişmeleri yakından takip ediyor. Mustafa Eskihellaç, Yeni Malatyaspor'dan ayrılır ayrılmaz Beşiktaş devreye girecek. Transferin sonuçlanması an meselesi...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mustafa Eskihellaç sürprizi
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09 Nisan 2022 12:07
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de verilen devre arasında ilgilendiği Mustafa Eskihellaç'ın, alacaklarına karşılık Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshetmek üzere olduğu öğrenildi.

DEVRE ARASI 3 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ

Süper Lig'de küme düşme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, devre arasında 24 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. Siyah-Beyazlı yönetim, gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Mustafa'nın Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasıyla birlikte görüşmelere hız verilecek.

28 MAÇ, 3 GOL, 3 ASİST

24 yaşındaki Mustafa Eskihellaç, bu sezon Malatyaspor'da ligde ve kupada oynadığı 28 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre Mustafa'nın piyasa değeri 1.1 milyon euro. Genç yıldız, 4 kere de U 20 Milli Takımımızda forma giydi. 

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