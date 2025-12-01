01 Aralık
Beşiktaş'ta muhteşem ikili: Jota & Bilal

Beşiktaş'ta ilk kez 11'de maça başlayan Jota Silva süper performansını golle süsledi. İleri uçta görev alan El Bilal Toure de şık bir plaseyle ağları havalandırdı

calendar 01 Aralık 2025 12:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta muhteşem ikili: Jota & Bilal
Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile deplasmanda yaptığı karşılaşmaya Jota Silva ve El Bilal Toure damga vurdu.

Bu sezon ilk kez 11'de karşılaşmaya başlayan ve sol kanatta görev alan Portekizli yıldız, 41. dakikada gol perdesini açtı. Vaclav Cerny'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

DİREĞE TAKILDI


90 dakika çok çalışan ve kanadı etkili kullanan 26 yaşındaki futbolcunun 82. dakikada bir şutunda top üst direkten döndü. Formsuz Abraham'ın yerine ileri uçta görev yapan El Bilal Toure de performansıyla göz doldurdu. Fenerbahçe derbisinde 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının en üretken ismi olan Malili golcü, Cengiz'in asistinde 72'de şık bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Bilal bu sezon Süper Lig'de 3 gol 3 asistlik performansıyla 6 gole direkt etki etti. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
