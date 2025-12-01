Beşiktaş'ta muhteşem ikili: Jota & Bilal

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile deplasmanda yaptığı karşılaşmaya Jota Silva ve El Bilal Toure damga vurdu.
Bu sezon ilk kez 11'de karşılaşmaya başlayan ve sol kanatta görev alan Portekizli yıldız, 41. dakikada gol perdesini açtı. Vaclav Cerny'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.
DİREĞE TAKILDI
90 dakika çok çalışan ve kanadı etkili kullanan 26 yaşındaki futbolcunun 82. dakikada bir şutunda top üst direkten döndü. Formsuz Abraham'ın yerine ileri uçta görev yapan El Bilal Toure de performansıyla göz doldurdu. Fenerbahçe derbisinde 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının en üretken ismi olan Malili golcü, Cengiz'in asistinde 72'de şık bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Bilal bu sezon Süper Lig'de 3 gol 3 asistlik performansıyla 6 gole direkt etki etti.
