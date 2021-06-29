Beşiktaş'ta Mitrovic pazarlığı

Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın, forvet transferi için tercihini yaptı. Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra santrafor bölgesinde eksik kalan Beşiktaş'ta hedef Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic! Mitrovic'in kulübü Fulham ile pazarlıklar başladı.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Mitrovic pazarlığı
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29 Haziran 2021 10:46
Aleksandar Mitrovic
Aleksandar Mitrovic
Fulham
Sergen Yalçın, kadrodan ayrılan isimlerin yerlerinin bir an önce doldurulmasını isterken Aleksandar Mitrovic'i de listeye aldı.

Vincent Aboubakar'ın ayrılığı sonrasında bu bölgeye etkili bir isim almayı kafasına koyan yönetim, bir yandan da kendi şartlarına uygun isimler arıyor.

İki forvet takviyesi isteyen Yalçın, Aleksandar Mitrovic'i de ilgilenmeye başladı.

Fulham'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Sırp forvetin kiralanmasına İngiliz kulübü de sıcak bakarken taraflar arasındaki en büyük sorun oyuncunun 4 milyon Euro'luk maaşı. Beşiktaş maaşın %60'lık bölümünü ödemeyi kabul ederken Fulham ise tamamının ödenmesini istedi. Sergen Yalçın'ın yönetimden talep ettiği bir diğer forvet ise Hatayspor'dan Mame Diouf oldu.




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