KORAY YAĞCI İÇİN OLUMSUZ RAPOR

"KİRALIK OYNARSAN KARİYERİN FARKLI YERE GELİR"

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

KILIÇSOY'A KAMP ŞANSI

Beşiktaş U19 forması giyen ve 21 golle dikkatleri üstüne çeken Koray Yağcı, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı. 19 yaşındaki futbolcunun ayrılığı tepki çekti. Süper Lig ekibi Hatayspor'a transfer olan Koray Yağcı'nın Beşiktaş'tan ayrılma nedeni ortaya çıktı.Siyah-beyazlı yönetim, 19 yaşındaki Koray'ı geçen sezon deneyim kazanması için kiralık göndermek istedi. Ancak golcü oyuncu kendisine güvendiğini belirterek takımda kalmayı tercih etti ve 36 maçta 21 gol kaydetti. A takım kadrosuna alınması beklenen Koray'ın hakkında hazırlanan teknik raporlar nedeniyle üst yapıya çıkamadığı belirlendi.Hem özkaynak hem de üst yapıdaki teknik adamların son birkaç sezondaki raporları doğrultusunda hareket etmek zorunda kalan yönetimin o dönemki isimlerinden Fırat Fidan'ın geçen sezon Koray'la yaptığı görüşmede, "Sen sadece futbolcu olarak değil, karakter olarak da iyisin. Senin bir sene kiralık oynayıp kendini geliştirmen kariyerini farklı bir yere getirir" dediği öğrenildi.U19 takımında iyi bir sezon geçiren Koray Yağcı kariyerini farklı bir kulüpte sürdürmeye karar vererek Beşiktaş'a veda etti. Hatayspor'a giden Koray'ın ayrılırken yaptığı konuşmada, "Düzenli oynayabileceğim bir takıma giderek ileride tekrar Beşiktaş'a dönmeyi istiyorum. Bende çok emeğiniz var" ifadelerini kullandığı aktarıldı.Koray Yağcı ile vedalaşan Beşiktaş'ta U19 takımında forma giyen bir başka genç yetenek Semih Kılıçsoy'un kamp kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Valerien Ismael'in yakından takip ettiği 17 yaşındaki golcü futbolcuyu kampa götürülecek gençlerin en başına yazdığı belirlendi.