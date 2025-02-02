Beşiktaş'ta Birmancevic transferinde 5 milyonluk detay!

Beşiktaş'ın sol kanada takviye yapmak için gündemine aldığı Sparta Prag'ın Sırp futbolcusu Veljko Birmancevic'in transferinde Çek kulübünden gelecek yanıt bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta Birmancevic transferinde 5 milyonluk detay!
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02 Şubat 2025 10:36
Son güncelleme 02 Şubat 2025 10:49

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Çekya ekibine istedikleri bonservis bedelini soran siyah beyazlılar, henüz 6 ay önce 2.3 milyon Euro'ya Prag'ın transfer ettiği oyuncu Veljko Birmancevic için gelecek yanıta göre hareket edecek.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 5 MİLYON EURO

Şayet 5 milyon Euro'nun üzerinde bir talep olmazsa masaya oturulmayı planlıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Sparta Prag'da 25 resmi maça çıkan ve 1779 dakika sahada kalan Veljko Birmancevic 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

 



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