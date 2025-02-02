Beşiktaş'ta Birmancevic transferinde 5 milyonluk detay!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Çekya ekibine istedikleri bonservis bedelini soran siyah beyazlılar, henüz 6 ay önce 2.3 milyon Euro'ya Prag'ın transfer ettiği oyuncu Veljko Birmancevic için gelecek yanıta göre hareket edecek.



BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 5 MİLYON EURO



Şayet 5 milyon Euro'nun üzerinde bir talep olmazsa masaya oturulmayı planlıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Sparta Prag'da 25 resmi maça çıkan ve 1779 dakika sahada kalan Veljko Birmancevic 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.











