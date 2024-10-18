Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov mutsuz

Beşiktaş 'ın Ağustos 2023'te 4,5 milyon

bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı

bu sezon adeta unutuldu. Kazak futbolcu geride kalan dönemde 2 maçta sadece 5 dakika forma şansı bulabildi.



euroYerli futbolcu statüsünde forma giyebilensezon başında Zenit'ten gelen teklifi geri çevirmişti. Rusya'ya dönmek istemeyen 26 yaşındaki oyuncu, Avrupa'dan beklediği teklifi de alamayınca Beşiktaş'ta kalmıştı.Bakhtiyor Zaynutdinov'un Beşiktaş'ta şans bulamadığı için mutsuz olduğu ve bu nedenle devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Kazak futbolcu kariyerini hala Avrupa'da bir kulüpte sürdürmek istese de Rusya'dan gelecek muhtemel bir teklife bu kez olumlu yaklaşacak.Deneyimli oyuncunun düzenli oynamak istediği ve bu nedenle kendisine gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı vurgulandı.Sakatlığı yüzünden iyi bir hazırlık kampı geçiremeyen Bakhtiyor Zaynutdinov bu sezon ilk kez Kayserispor deplasmanında 1 dakika süre aldı. Siyah-beyazlı futbolcu, Gaziantep FK deplasmanında ise bitime 4 dakika kala oyuna dahil olmuştu.Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Al Musrati 20 Ekim pazar günü Konyaspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak. Ajax'la 26 Eylül'de oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında adale sakatlığı yaşayan Libyalı futbolcu; Kayserispor, Eintracht Frankfurt ve Gaziantep FK karşılaşmalarında takımdaki yerini alamamıştı.Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un sakatlığı tamamen düzelen ve bir süredir takımla çalışan Al Musrati'ye Konyaspor maçında ilk 11'de forma vereceği ifade edildi. Deneyimli futbolcunun, Konyaspor karşılaşmasında orta sahadaki partneri yine Gedson Fernandes olacak. Bu arada Al Musrati sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.