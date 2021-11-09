Beşiktaş'ta Anderson Talisca sürprizi

Beşiktaş, kulübü Al-Nassr'la ayrılığın eşiğinde olan eski futbolcusu Anderson Talisca'yı listesine aldı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Anderson Talisca sürprizi
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09 Kasım 2021 13:30
Talisca
Talisca
Beşiktaş
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la ayrılığın eşiğinde bulunan Anderson Talisca da Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden...

Yönetim, Milli arada Cyle Larin'le sözleşme uzatmazsa devre arasında Kanadalı futbolcuyla da yollar ayrılabilir. Bu ihtimal halinde Siyah-Beyazlı formayla kiralık olarak görev yaptığı dönemde lige damgasını vuran Talisca için harekât başlayabilir.

"BİR GÜN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİM"

Talisca, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir açıklamalada bulunmuştu. Talisca günün birinde Beşiktaş'ta yeniden oynamak istediğini belirterek, "Orada çok mutluydum. Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum." sözlerini kullanmıştı.

TALISCA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturan Talisca, 80 maçta 37 gol kaydedip 14 asist yaptı. Brezilyalı futbolcu Beşiktaş forması ile 1 kez Süper Lig kupası kazandı. 

 

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